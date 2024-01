In Sachsen gibt es mehr Medikamentenvergiftungen

Verwechselt, falsch dosiert, mehrfach eingenommen: Jeder vierte Giftnotfall geht auf das Konto von Pillen. Diese Hotline bietet im Verdachtsfall schnell Hilfe.

Der Vater war verzweifelt. Vor ihm das fiebernde Kind mit Bronchitis. Der Kinderarzt hatte ein Antibiotikum verschrieben, ein Granulat, das sich im Wasser auflöst und so getrunken werden kann. Nur hatte der Vater diese Anleitung nicht gelesen und in der Apotheke in der Hektik überhört - und seinem Kind das Granulat trocken auf einem Löffel...