Kinderärzte warnen vor Melatonin-Produkten als Einschlafhilfe

Es ist ein gefährlicher Trend, der Kinder innerhalb von Minuten in den Schlaf bringen und sogar zu Todesfällen geführt haben soll. Mit neuen Empfehlungen wollen Ärzte nun gegensteuern.

Heimlich mischt die Frau in dem Tiktok-Video Melatonin-Gummibärchen in eine Tüte mit Süßigkeiten und reicht sie ihrem Kind. Schnitt, nächste Sequenz: Das Kind liegt in seinem Bett und schläft tief und fest. Videos wie diese gibt es in den sozialen Medien zuhauf. Mit Titeln wie "Wie du dein Kind in unter fünf Minuten zum Schlafen bringst"...