Mehr als 3000 neue Grippefälle in Sachsen - Kliniken im Freistaat behandeln vermehrt Kinder

Hotspots bleiben Leipzig, Zwickau und Dresden. Die zahlreichen Neuinfektionen unter Schulkindern enden immer häufiger im Krankenhaus.

So viele waren es in dieser Saison noch nie: Über 3000 neue Grippefälle registrierte die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen vom 22. bis 28. Januar - und damit erneut fast doppelt so viele wie in der Vorwoche. Die Hotspots bleiben zwar Leipzig (398 Neuinfektionen), der Landkreis Zwickau (352) und die Stadt Dresden (290). Allerdings haben sich die...