Sachsens Ärztepräsident: "Viele Ärzte sind demotiviert und machen Dienst nach Vorschrift"

Erik Bodendieck spricht im Interview über Probleme in den Praxen, die Konsequenzen für die Versorgung und ein neues Bündnis Gesundheit.

So mancher Patient in Sachsen stand am vergangenen Montag bei seinem Haus- oder Facharzt vor verschlossener Tür. Viele Mediziner hatten sich dem bundesweiten Protest gegen die Gesundheitspolitik des Bundes angeschlossen. Sie werfen Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein "Kaputtsparen" der Praxen vor. In ganz Deutschland blieben über 10.000...