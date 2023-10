So weiß macht Weißmacher-Zahncreme wirklich

Die Stiftung Warentest hat elf Zahnpasten untersucht, die Zähne aufhellen sollen. Das Ergebnis ist überraschend gut.

Der Kaffee am Morgen, der Tee und die Zigarette zwischendurch, der Rotwein am Abend: All das hinterlässt dunkle Spuren auf den Zähnen. Spezielle Weißmacher-Zahncremes versprechen mit Worten wie "Whitening" oder "Brillantweiß" Abhilfe - und halten dies meistens auch, wie die Stiftung Warentest in ihrem aktuellen Test herausgefunden hat.