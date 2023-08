Tausende Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen deutschlandweit

In Sachsen hat sich jeder dritte Verdachtsfall bestätigt. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Der Medizinische Dienst zeigt, in welchen Bereichen im vorigen Jahr am meisten schief lief.

Die alte Dame hatte keine Bedenken, als sie sich zum zweiten Mal für ein neues Hüftgelenk entschied. Denn auf der linken Seite hatte sie die OP gut vertragen. Doch rechts lief dann alles nicht so glatt. Das Gewebe infizierte sich. Die 73-Jährige musste nachoperiert werden. Sie hat Schmerzen und kann bis heute nicht richtig gehen. Aus ihrer... Die alte Dame hatte keine Bedenken, als sie sich zum zweiten Mal für ein neues Hüftgelenk entschied. Denn auf der linken Seite hatte sie die OP gut vertragen. Doch rechts lief dann alles nicht so glatt. Das Gewebe infizierte sich. Die 73-Jährige musste nachoperiert werden. Sie hat Schmerzen und kann bis heute nicht richtig gehen. Aus ihrer...