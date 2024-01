Wie geht das mit dem E-Rezept? Ich habe es getestet

Seit Jahresbeginn dürfen Ärzte Rezepte nur noch digital ausstellen. Für Patienten gibt es drei Wege, sie einzulösen. Klappt das auch ohne große Technikkenntnisse?

Die Aufholjagd bei der Digitalisierung hat begonnen. So hat es zumindest Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Pflichtstart des E-Rezepts am 1. Januar verkündet. Und wir Patienten dürfen hautnah bei dieser Jagd dabei sein. Was das bedeutet? Ich habe es getestet.