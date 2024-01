Wo es künftig in Sachsen noch welche Krankenhaus-Behandlungen geben soll

Alternde Bevölkerung, Geld- und Personalmangel: Mit neuen Strukturen will der Freistaat die Kliniken fit für die Zukunft machen. Wird es Schließungen geben?

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) verspricht, dass jeder Patient in jeder Region des Freistaats auch künftig gut versorgt werden wird. Was das konkret heißt, offeriert der neue Krankenhausplan für Sachsen, der seit dem gestrigen Mittwoch amtlich ist: "Nicht überall in Sachsen kann es künftig mehr ein Krankenhaus geben. Und...