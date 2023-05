Giftige Ölkäfer in Sachsen gesichtet: Das müssen Sie jetzt wissen

Der Ölkäfer, auch Maiwurm genannt, sorgt derzeit in mehreren Bundesländern für Aufregung. In Baden-Württemberg wird vor ihnen gewarnt und in Schleswig-Holstein und Thüringen wurden sogar Spielplätze wegen des Insekts gesperrt. Denn Ölkäfer sind giftig. So giftig, dass es sogar tödlich enden kann, wenn man sie verschluckt. Angelina Sortino fasst...