Heizungsgesetz: Was Eigentümer und Mieter jetzt wissen müssen

Wie lange Ölheizungen noch betrieben werden dürfen, welche neuen Vorgaben es gibt und zu was Experten raten

Der Bundestag will das Gebäudeenergiegesetz an diesem Freitag verabschieden - nach monatelangem Streit. Doch was gilt nun für Mieter und Immobilienbesitzer - und wozu raten Experten? Korrespondent Tobias Heimbach und "Freie Presse"-Redakteur Jürgen Becker beantworten dazu die wichtigsten Fragen.