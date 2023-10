Wie sich Hobbygärtner Roberto Böhme aus Schlettau das Umgraben erspart

Vor dem Winter plagen sich viele Gartenbesitzer mit dem Spaten ab. Ein Forstingenieur aus dem Erzgebirge arbeitet nach einer Methode, die der Umwelt hilft und gute Erträge bringt.

Spaten ansetzen, das Blatt mit dem Fuß kraftvoll in den Boden treten, mit der Erde aus dem Loch heben, umdrehen, von vorn beginnen: Spaten ansetzen, in den Boden treten - so lange, bis das ganze Beet umgegraben ist und sich der Muskelkater ankündigt.