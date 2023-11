Härtere Strafen für „Wahnsinnsfahrer“?

Der nächste Verkehrsgerichtstag prüft, ob Rasern das Auto weggenommen werden darf. In einigen Nachbarländern ist das schon Realität. Was sächsische Verkehrsrechtler dazu sagen.

Die Dänen nennen es "Vanvidsbilisme", was übersetzt so viel heißt wie "Wahnsinnsfahrt". In diese Kategorie fallen Autofahrer, die doppelt so schnell wie erlaubt oder unabhängig vom Tempolimit mit mehr als 220 km/h von der Polizei erwischt werden. Auch mit zu viel Alkohol im Blut gilt man als Wahnsinnsfahrer und riskiert die Beschlagnahme und...