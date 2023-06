Georgien im Aufbruch

Wer Wein verpönt, hat es schwer in Georgien. Es ist noch früher Vormittag, doch die Gäste in der Vineria Kacheti, vornehmlich Sibirer und Kasachen, sind nach der sechsten Probe bereits in guter Stimmung. "Jetzt darfst du nicht kneifen", warnt Giorgi. "Das ist Khvanchkara, Stalins Lieblingswein." In der Tat: Der halbtrockene Rote mundet vorzüglich.