Verbraucherschützer: Getränkeindustrie verdient an nicht erstattetem Pfand 300 Millionen Euro pro Jahr

Diesen Ärger kennt fast jeder: Der Pfandautomat im Supermarkt spuckt Flaschen oder Dosen wieder aus. Doch längst nicht immer tut er das mit Recht.

Verbraucherschützer Tristan Jorde beschäftigt sich von Berufs wegen mit den Regeln rund ums Pfand. Im Interview nennt er die wichtigsten und erklärt, warum man auf den Cent-Betrag bestehen sollte - auch wenn der Automat mal muckt.

"Freie Presse": Herr Jorde, wann darf ein Laden die Pfandrücknahme ablehnen?

Tristan Jorde: Das ist eine leicht gestellte, aber kompliziert zu beantwortende Frage. Da gibt es diverse Ausnahmeregelungen. Die größte und für mich auch ökologisch am meisten störende ist, dass es keine strengen Regelungen für Mehrwegflaschen und Mehrweggebinde gibt. Dazu zählen etwa klassische Bierflaschen aus Glas. Hier können Läden sagen: "Nein, das verkaufe ich nicht." Oder: "Das habe ich letzte Woche verkauft, diese Woche nicht mehr, und deshalb nehme ich es nicht mehr zurück." Das betrifft zum Beispiel Flaschen einer bestimmten Biermarke, die nicht im Sortiment ist, obwohl vielleicht viele andere Biermarken in identischen Flaschen in dem Laden verkauft werden.

Der Kunde muss die Flaschen dann wieder mitnehmen oder wirft sie weg, was nicht so schlau ist, oder?

Nein. Für Mehrwegflaschen beträgt das Pfand in der Regel acht oder 15 Cent. Das Problem ist aber auch, dass man oft nicht ablesen kann, dass es ein Mehrweggebinde ist, weil es keine Deklarationspflicht gibt. Das ist schade. Es ist super, wenn Mehrweg zurückgegeben wird: Die Gebinde werden gereinigt und dann wieder befüllt. Einweg hingegen heißt: Ich trage die Flaschen oder Dosen zurück, sie werden gepresst, geschreddert, aufgeschmolzen, und im besten Fall werden neue Verpackungen daraus hergestellt.

Ist die Rückgabe für Einwegverpackungen, für die 25 Cent Pfand fällig werden, denn einfacher?

Ja, aber wirklich einfach ist es auch nicht immer. Das wäre etwa die Frage des Materials. Verkauft der Markt Einwegverpackungen in einem bestimmten Material wie Glas oder Plastik, muss er die zurücknehmen, unabhängig davon, ob er die konkrete Marke verkauft. Das heißt also: Irgendeine Einweg-Aludose im Sortiment bewirkt, dass alle Einweg-Aludosen zurückgenommen werden müssen. Verkauft der Markt aber überhaupt keine Einweg-Aludosen, muss er auch keine annehmen.

Gibt es weitere Ausnahmen?

Ja, es gibt eine für kleine Läden mit bis zu 200 Quadratmetern Verkaufsfläche, Kioske zum Beispiel. Sie müssen laut Gesetz auch bei Einwegverpackungen nur die Marken zurücknehmen, die sie selbst im Sortiment haben.

Ein Ärgernis im Supermarkt ist, wenn der Automat Einwegflaschen mit dem 25-Cent-Pfand-Logo nicht akzeptiert, etwa, weil sie zu zerdrückt oder dreckig sind. Was macht man dann?

Das ist eine der häufigsten Beschwerden, die bei mir landen. Da haben wir oft auch eine soziale Komponente dabei, da es zum Teil um Pfandflaschensammler geht. Sie werden dann drangsaliert, indem man ihnen sinngemäß sagt: "Diesen Schmutz, den nehmen wir nicht zurück, und müssen wir auch nicht."