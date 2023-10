Warum bringen Sie Schülern bei, wie man Alkohol trinkt, Herr Schröder?

915 Kinder und Jugendliche waren 2021 in Sachsen so betrunken, dass sie in die Klinik mussten. Ein ungewöhnliches Experiment soll abschrecken.

Die Kontrolle nach dem Alkoholtrinken zu verlieren, erleben viel zu viele Schüler, weil sie nicht einschätzen können, was Alkohol bei ihnen auslöst, sagt Carsten Schröder. Seit 2012 ist er als Referent für Suchtprävention an Schulen in Brandenburg unterwegs - nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Bier und Sekt im Gepäck. An über... Die Kontrolle nach dem Alkoholtrinken zu verlieren, erleben viel zu viele Schüler, weil sie nicht einschätzen können, was Alkohol bei ihnen auslöst, sagt Carsten Schröder. Seit 2012 ist er als Referent für Suchtprävention an Schulen in Brandenburg unterwegs - nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Bier und Sekt im Gepäck. An über...