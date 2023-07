Warum das Mittelmeer kein ernstzunehmendes Meer ist

Eva-Maria Hommel würde nie im Sommer in den Süden fahren. Eigentlich.

Ich habe ja schon mehrfach über die unterschiedlichen Wassertemperaturvorlieben in unserer Familie geschrieben. Offenbar gibt es eine Korrelation zwischen der Vorliebe für kaltes Wasser und dem Vorhandensein zweier X-Chromosome. Jedenfalls sieht man in unserer (fast)erzgebirgischen Heimat oft nur meine Tochter und mich im Wasser, während die männlichen Familienmitglieder kopfschüttelnd danebenstehen.

Und jetzt das: Zypern im Juli. Besuch bei der ausgewanderten Familie meines Mannes: Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousins und Kusinen gibt es dort, außerdem römische Mosaike, viel Sonne und erstaunlich viele > Bäume. Was es dagegen fast nicht gibt: kaltes Wasser. Wer solcherlei finden will, muss in die Berge fahren. Dort kann man sich bei angenehmen 32 Grad abkühlen und nebenbei die Füße in einen Bach halten. Wahrscheinlich wird dieses kalte Wasser demnächst wegen seines Seltenheitswerts unter Denkmalschutz gestellt.

Näherliegend wäre vielleicht ein Bad im Meer. Hat angeblich schon Aphrodite gemacht. Abkühlen im Mittelmeer? Ich war ja schon immer der Meinung, dass dieses Meer nicht ganz ernst zu nehmen ist. Es hat keine richtigen Gezeiten, Wellen muss man suchen, und im Sommer wirkt es so, als hätte jemand eine riesengroße Badewanne mit warmem Wasser zwischen Afrika und Europa ausgekippt.

Früher wäre ich ja niemals im Sommer nach Süden gefahren. Früher legte ich auch keinen Wert auf einen Pool an der Ferienwohnung. Ich wollte die Welt entdecken und nicht ein Becken voller Chlorwasser. Doch seit ich diese berühmte rosarote Mama-Brille trage, muss ich zugeben, dass ein Pool zum Schwimmenlernen durchaus vorteilhaft ist: Der Kleine (5) zieht mit dem Schwimmgürtel stolz seine Bahnen. Der Mittlere (7) will den Streckenrekord aufstellen und kommentiert meine Kommentare über korrekte Schwimmbewegungen höflich, aber bestimmt: "Ich möchte jetzt ungestört meine Bahnen schwimmen, okay, Mama?" Die Große (10) schwimmt bereits schneller als ich, was nicht direkt ein Kunststück ist. Jetzt übt sie Tauchen oder erfindet Schwimmarten, mit denen man langsamer vorankommt. Das muss wohl so sein, habe ich früher auch gemacht.

Neben unseren drei Kindern und ein bis zwei Elternteilen befinden sich im Pool (3x10 m) oft auch noch: Zwei Cousins und eine Kusine (5, 7 und > 9 Jahre alt), eine Oma, 3-4 Wasserbälle, ein Riesenschwimmring, vier Taucherbrillen, drei Handvoll Fliegen und ein Orka. Ja, auf Zypern gibt es sogar Orkas. Jedenfalls, wenn man sie zusammengefaltet im Kofferraum importiert.

Ja, Kofferraum. Denn diese Reise war mal wieder ziemlich "hommelig". Wir sind nämlich mit dem Auto nach Zypern gefahren. Ja, es war weit. Ja, es war heiß. Ja, Grenzen sind eine dumme und nervige Erfindung. Trotzdem hat sich die lange Fahrt gelohnt, doch dazu später mehr. Zunächst sei nur so viel verraten: In Ungarn, Serbien und der Türkei gibt es ebenfalls fast kein kaltes Wasser. (eva)