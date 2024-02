Wie wir beim Einkauf manipuliert werden, ohne es zu merken

Damit Kunden im Supermarkt möglichst viel Geld ausgeben, führen Verkaufsstrategen sogar erlernte Spartipps ad absurdum. Ein Einblick in die neuesten Erkenntnisse der Shopping-Wissenschaft.

Was kaufen Sie normalerweise, wenn Sie einen Supermarkt betreten? Obst, Gemüse, Nudeln, Marmelade, vielleicht Zahnpasta, Wein und Kaffee. Schreiben Sie die Waren doch mal auf eine gedankliche Einkaufsliste und kommen Sie mit auf eine Einkaufstour in einen großen Supermarkt. Sie werden sich wundern, was Sie später alles in Ihrem Einkaufwagen...