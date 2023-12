Wochenbettdepression – „Ich war nach der Geburt antriebslos und traurig“

Etwa jede zehnte Mutter hat eine Wochenbettdepression. Das ist mehr als ein Babyblues, musste auch Anja Gertz-Thoma aus Chemnitz erfahren. Doch zum Glück gibt es Hilfsangebote.

Der Winterspaziergang durch den verschneiten Klinikpark tut Anja Gertz-Thoma und ihrem Sohn Maximilian gut. Seit drei Wochen sind sie in der Celenus Klinik Carolabad in Chemnitz in stationärer Behandlung. Die 41-jährige Mutter von drei Kindern hat eine Wochenbettdepression - postpartale Depression genannt. Zwischen zehn und 15 Prozent der...