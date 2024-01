Abschied von Franz Beckenbauer: Der Kaiser und sein Volk

Über die Person Franz Beckenbauer

Als die Menschen im Sommer 2006 ein ganz neues Lebensgefühl feierten, eines voll sanftem Patriotismus, vor dem niemand mehr Angst haben und für den sich niemand schämen musste, da war Franz Beckenbauer am Höhepunkt. Der Kaiser, verriet sein Manager in der ARD-Dokumentation, habe am Fenster des Hotel Adlon am Brandenburger Tor gestanden, auf...