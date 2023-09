"Am Sterbebett sagte sie: Gib alles für mich": Das ist Stefaniaks bewegendes Tor-Geheimnis beim FC Erzgebirge Aue

Alles ist unberechenbar geworden, nichts mehr ist so, wie es mal war. "Es kann daher auch sein, dass das Gefühl in zwei, drei Wochen wieder aufkommt. Es kann immer wieder auftauchen. Deshalb weiß ich nicht, wie es kommen wird. Aber im Moment fühle ich mich viel, viel besser und spritziger."

So wurde die Trauer nicht etwa zum riesigen Hemmnis, sondern zur größten Motivation, die man sich vorstellen kann: "Ich konnte abliefern und der Mannschaft, aber vor allem meiner Mama, etwas geben. Weil ich eben weiß, dass sie von oben zuguckt. So hat es funktioniert." Körperlich, sagt Stefaniak, sei das alles andere als leicht gefallen. "Der Körper zeigt einem immer Reaktionen, wenn der Kopf nicht hundertprozentig da ist - und bei diesen Erlebnissen kann kein Kopf voll da sein."

"Letztlich tat es sehr gut, in der Kabine zu sein und die Jungs bei sich zu haben. Denn umso länger ich alleine zu Hause war, desto stärker hat es wehgetan", sagt Marvin Stefaniak: "Die letzten Worte meiner Mama am Bett, sie sagte: 'Gib alles für mich auf dem Platz!', die versuche ich umzusetzen, um alles für sie auf dem Platz zu geben. Dafür bete ich auch vor jedem Spiel, jedes Mal, wenn ich eingewechselt werde."

Vier Wochen liegen diese Szenen zurück - vier Wochen, seit denen nichts mehr so ist für Stefaniak, wie es mal war. Vier Wochen, in denen der 28-Jährige trotz der Situation aber einen immensen Leistungsschub erlebte. Immer, wenn Aue trifft, war Marvin Stefaniak seitdem irgendwie beteiligt: In Lübeck traf er selbst vom Elfmeterpunkt, gegen Sandhausen und gegen 1860 München war er jeweils an einem Treffer beteiligt (jeweils 2:1-Sieg), am vergangenen Wochenende gegen Halle spielte er nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung den entscheidenden Pass zum Ausgleichstreffer.

Marvin Stefaniak legt sich auf den Boden. Soeben hat der Angreifer des FC Erzgebirge das 1:1 beim VfB Lübeck erzielt, der Gästeblock tobt, die Heimzuschauer ärgern sich - Stefaniak aber, er liegt einfach nur da. Ganz still. Dann hebt er den linken Arm, den, auf den er so viele Sterne hat tätowieren lassen, und zeigt hinauf in den Himmel. Seine Mutter ist wenige Tage zuvor verstorben.

Was zusätzlich hemmt, ist eine tiefe Wunde am Schienbein. Stefaniak erwischte ein Tritt am Unterschenkel, genäht werden musste die Haut. Schwellungen habe er noch immer, einen Druckschmerz - dennoch mache er weiter, wie er es bei allen anderen Verletzungen bisher auch getan habe: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Kind von Traurigkeit bin, und nicht wegen eines Trittes am Schienbein nicht spielen würde. Ich bin hundertprozentig einsatzbereit und kann der Mannschaft definitiv wieder helfen. Ich bin gewappnet für das Spiel, das jetzt kommt."

Das ist nicht irgendein Spiel. Es ist das Sachsenderby, Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue - ein besonderes Spiel für die Veilchen, ein besonderes Spiel für Stefaniak. Der Mittelfeldspieler trug von 2013 bis 2017 sowie 2020/21 das Trikot der Dynamo, die nun zum Topspiel der 3. Liga lädt. Denn mit Dresden trifft am Sonntagabend (19.30 Uhr/MDR) der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten.

"Ich freue mich darauf, wieder im Rudolf-Harbig-Stadion zu spielen. Die Spannung ist natürlich groß, denn es ist kein Spiel wie jedes andere", sagt Stefaniak. "Es werden sich sicherlich einige von uns umgucken, wenn sie die Fans im Stadion hören. Aber: Wir hatten auch ein gutes Spiel bei 1860 abgeliefert, wo die Fans die ganze Zeit über voll da waren und hatten es am Ende sogar gedreht", so Stefaniak. "Ich glaube, dass wir dieses Jahr ein so gutes Team sind und uns so gut verstehen, das uns nicht viel passieren kann. Jeder gönnt jedem alles, sodass wir auf alles eingestimmt sind, auch wenn die Fans da etwas lauter sind. Nicht umsonst stehen wir auf dem zweiten Tabellenplatz."

Wie und in welcher Form Marvin Stefaniak gegen seinen Ex-Verein vor 31.000 Zuschauern auflaufen wird, liegt in den Händen von Trainer Pavel Dotchev. "Ich habe zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt und mein Niveau wieder erreicht", sagt der Führungsspieler, der genügend Erfahrung gesammelt hat, um auch von der Bank seine Klasse zeigen zu können. Mehr als einmal ist ihm das auch schon gelungen. Ob in der Startelf oder als Joker: Marvin Stefaniak spielt weiter für seine Mutter. Und sie schaut von ganz oben zu. Ganz sicher.