Außer Spesen nichts gewesen: 200 Fans begleiteten den Chemnitzer FC bei der Reise nach Rostock

An den Anhängern lag es nicht, dass die Himmelblauen an der Ostsee untergingen. Sie feuerten ihr Team auch noch an, als die Niederlage längst feststand.

Der Titel "Der Zug hat keine Bremse" hat zwar sicherlich keine Chance, einmal in das musikalische Welterbe aufgenommen zu werden. Als Partyhit kommt das lockere Stück aber auf jeden Fall gut daher. In den Ohren der Fans des Chemnitzer FC klang der Hit aber eher wie die Oper des Grauens. Denn immer, wenn der Titel aus den Boxen ertönte, hatte der... Der Titel "Der Zug hat keine Bremse" hat zwar sicherlich keine Chance, einmal in das musikalische Welterbe aufgenommen zu werden. Als Partyhit kommt das lockere Stück aber auf jeden Fall gut daher. In den Ohren der Fans des Chemnitzer FC klang der Hit aber eher wie die Oper des Grauens. Denn immer, wenn der Titel aus den Boxen ertönte, hatte der...