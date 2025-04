Chemnitz 4 min.

Vor der Sächsischen Sportgala im Kraftverkehr: „Chemnitz als neuer Ort hat sich hervorragend entwickelt“

Zum dritten Mal zeichnet der Landessportbund (LSB) am 1. März in Chemnitz die besten Athleten, Teams und engagierte Trainer aus. Zuvor fand das Event viele Jahre in Dresden statt. Was die Gala neben den Ehrungen ausmacht, darüber sprach Anika Zimny mit LSB-Hauptgeschäftsführer Christian Dahms.