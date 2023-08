Beim FC Erzgebirge Aue ist man überzeugt:"An dem Jungen werden wir noch ganz viel Freude haben"

Er war nicht der Torschütze - aber er war die große Entdeckung beim 1:0-Heimsieg des FC Erzgebirge am Sonntag: Sean Seitz. Und sein Trainer wie auch sein Kapitän glauben, dass er noch ganz viel mehr zeigen kann.

Aue. Da schaute am Sonntag beim Saisonauftakt so mancher Veilchen-Fan ein wenig verblüfft auf den Rasen: Wer ist denn dieser gewitzte, freche Junge mit der Nummer 7 auf dem Trikot? Das ist Sean Seitz, gerademal 21 Jahre alt, seit diesem Sommer neu im Team des FC Erzgebirge.

Gegen den FC Ingolstadt bestritt Seitz sein erstes Drittligamatch überhaupt, tanzte mit guter Technik seine Gegenspieler aus, zog aus der Distanz einfach mal ab, zwang Gästekeeper Marius Funk zu einer Glanzparade - und löste auch seine Defensivaufgaben diszipliniert. "Er hat seine Fähigkeiten schon in der Vorbereitung angedeutet, heute sehr überzeugt. Mit seinem Tempo und seinem Spielwitz kann er für uns ein Schlüsselspieler werden", lobte nach der mit 1:0 gewonnenen Partie auch FCE-Trainer Pavel Dotchev seinen Linksaußen.

Seitz selbst blieb ganz bescheiden: "Es war eine Ehre für mich, von Anfang an spielen zu dürfen. Vielen Dank an die Fans, sie haben das Ankommen leicht gemacht." In die Startelf gerückt war er nur, weil der auf dieser Position gesetzte Marvin Stefaniak am Wochenende wegen eines Trauerfalls in der Familie fehlte. Seitz nutzte seine Chance: "So habe ich mir den Einstand vorgestellt, wenngleich ich mich sogar ein kleines bisschen ärgere, dass mein Schuss nicht drin war." Vielleicht ja der nächste.

Gefallen hat das auch Matthias Heidrich: "Das war total frisch, frei von der Leber weg. Zum Schluss ist ihm etwas die Kraft ausgegangen, aber solange Kopf und Füße frisch waren, hat Sean sehr unbekümmert gespielt. So muss das sein, da klatschen die Leute draußen und es macht Spaß, zuzuschauen", meinte der Sportgeschäftsführer zu Seitz' Auftritt. Und Kapitän Martin Männel sagte: "Er war ja quasi unser erster Neuzugang, war vor allen anderen unter Vertrag. Da haben alle sich gefragt: Hä? Einer aus Aalen, aus der Regionalliga? Was wird das? Jetzt wissen wir es: Das ist ein hochbegabter Junge, unberechenbar. Und ich weiß: Gegen Ingolstadt hat er nur im Ansatz das gezeigt, wozu er im Stande ist. An dem Jungen werden wir noch ganz viel Freude haben."

Vor dieser Saison bestritt der gebürtige Karlsruher in Diensten des VfR Aalen insgesamt 45 Partien in der Regionalliga Südwest, erzielte dabei zehn Tore. Vor mehr als 5000 Fans hatte er schon gekickt (das war bei den Gastspielen in Offenbach der Fall), vor mehr als 10.000 nun das erste Mal. "Vor dem Match war ich schon ein bisschen angespannt", gab Seitz zu, "das hat sich schnell gelegt. Die Zuschauer haben uns getragen, so sind wir und auch ich persönlich immer sicherer geworden." Lohn waren am Ende drei verdiente Punkte.

Den Siegtreffer von Maxi Thiel erlebte der da schon eine Weile ausgewechselte Flügelflitzer von draußen auf der Bank mit. Dort wird er wohl auch beim am kommenden Sonntag anstehenden Auswärtsspiel in Essen erst einmal sitzen. Dann ist sehr wahrscheinlich Marvin Stefaniak wieder dabei und Sean Seitz ein möglicher Joker. Der ganz genau weiß, dass ein starkes Match ein Anfang, aber auch noch kein Grund zum Abheben ist. "Für mich geht es erst einmal weiter darum, Woche für Woche hart an mir zu arbeiten und noch besser zu werden." Darauf dürfen sich die Auer Anhänger wirklich freuen.