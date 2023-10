Blitztor und Lucky Punch: So lief das Regionalligaderby FSV Zwickau gegen Chemnitzer FC

Der Schlussmann, der alle CFC-Jugendmannschaften durchlaufen hatte, hatte im Derby gegen den alten Club erneut den Vorzug vor Benjamin Leneis erhalten. Zwickau war geschockt, Chemnitz zog sich sogleich tief in die eigene Hälfte zurück und beschränkte sich bis auf wenige Ausnahmen vor allem darauf, die Räume am Boden und in der Luft mit viel Leidenschaft und großem Einsatz zu schließen. Drei Gelbe Karten nach hartem Einsteigen waren die Folge sowie die Gewissheit, dass der eigene Strafraum tief in Himmelblau gefärbt blieb. Der FSV nämlich kombinierte gefällig bis zum Sechzehnmeterraum, verhedderte sich dann aber immer wieder in den Zwei- und Luftkämpfen, die überwiegend derjenige für sich entschied, der sie mit viel Giftigkeit angezettelt hatte: Chemnitz.

Von vergangenem Glanz war dann auch dementsprechend wenig übriggeblieben, ja, einzig die beiden Fankurven versprühten die alte Klasse und Begeisterung. Das, was hingegen auf dem Rasen stattfand, war lange Zeit weitestgehend auch für Nostalgiker nur schwer zu ertragen. Eine Ursache dafür war das schnelle Tor, das den Gästen aus Chemnitz gelang - wohlgemerkt gerade einmal der fünfte Saisontreffer im zehnten Spiel. Als sich die Zwickauer Abwehr noch formierte - Sonny Ziemer war in die Dreierkette rotiert - spielte der CFC schnell über die Außenbahn, den Rückpass fast von der Grundlinie von Leon Damer drosch Lukas Stagge unhaltbar für Lucas Hiemann im Heimtor aus nächster Nähe in die Zwickauer Maschen (3. Minute).

Wenn der FC Karl-Marx-Stadt ins Westsachsenstadion kam, dann versprach das viele Jahrzehnte ein in den allermeisten Fällen hochklassiges, spannendes, rassiges Aufeinandertreffen mit Sachsenring Zwickau . Lediglich gut 30 Kilometer trennen ja beide Städte, gestern, als der Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost diesen Weg ins neue Zwickauer Stadion zum FSV auf sich nahm, trennten beide Clubs zwar mittlerweile drei Aufstiege vom deutschen Fußball-Oberhaus, in der Tabelle jedoch nicht einmal ein Pünktchen. Lediglich acht Zähler hatten beide Mannschaften bislang gesammelt, die ehemaligen DDR-Meister befinden sich im Abstiegskampf der vierten Liga.

Aus der optischen Überlegenheit holte Zwickau immerhin bis zur Pause ein Eckballverhältnis von 9:1 heraus, hatte aber lediglich klägliche zwei Mal den Ball aufs Gästetor gebracht (Kopfball Will/13., Voigt-Schuss in die Tormitte/36.). Beide Male reagierte der erst 16 Jahre junge Stanley Birke, der für den verletzten Stammkeeper David Wunsch zum ersten Regionalligaeinsatz kam, prächtig. Ansonsten merkte man dem Nachwuchsmann die Nervosität im Spielaufbau sichtlich an - mehr Druck aber auf diesen Unsicherheitsfaktor konnte Zwickau nicht entfalten. So ging es mit einem durchaus schmeichelhaften 0:1 in die Pause.

Aus der kam der FSV druckvoller und zielstrebiger Richtung Gästetor als noch zuvor. Erst scheiterte Jan-Marc Zimmermann noch aus nächster Nähe, dann erzielte der Zwickauer Torjäger fast von identischer Position, aus der der CFC getroffen hatte, den Ausgleich auf Ziemer-Flanke (58.). Er hatte sich gegen Bewacher Felix Müller durchgesetzt, es war bereits sein sechstes Tor im sechsten Spiel hintereinander. Der CFC musste nun wieder offensiver werden und tat dies auch - es entwickelte sich ein zwar weiter alles andere als hochklassiges, aber dafür nun endlich spannendes Derby unter der wärmenden sächsischen Herbstsonne. Dabei hatte Chemnitz Glück, dass sich Jan Koch in höchster Not noch in den Schussversuch des eingewechselten Veron Dobruna geworfen hatte (74.) - der Ball wäre wohl zum 2:1 eingeschlagen.

Und weiter ging es nun wild hin und her. Jan Koch schoss nach Eckball aus 20 Metern Hiemann in die Arme (86.), mehrere aussichtsreiche Versuche des FSV wurden von Himmelblauen zur Ecke geklärt - weshalb die Statistik bis auf 15:5 anwuchs. Weitere Tore aber fielen auf beiden Seiten nicht - bis der Linienrichter schon die Tafel mit der Nachspielzeit in die Luft reckte. Dann kämpfte sich der CFC noch ein letztes Mal vors Heimtor, auf Zuspiel von Yannick Wolter drückte am langen Pfosten Kingsley Akindele abseitsverdächtig den Ball zum 2:1 über die Linie.

Statistik:

Zwickau: Hiemann; Senkbeil, Frick, Sengersdorf (56. Heller) - Kuffour, Voigt, Schlüsselburg (75. Somnitz), Ziemer - Will (65. Dobruna), Martens (65. Herrmann) - Zimmermann.

Chemnitz: Birke; Müller, Zickert, Koch - Berger (78. Wolter), Stagge, Müller, Walther (75. Akindele) - Bozic, Mensah (46. Lihsek).

Schiedsrichter: Ostrin. Zuschauer 7804. Tore: 0:1 Stagge (3.), 1:1 Zimmermann (58.), 1:2 Akinbele (90.+2)