CFC: 15 Minuten Einsatz als Lohn nach 60 Wochen Pause und Reha

Beim Jahresauftakt des Fußball-Regionalligisten durfte sich der Club neben dem Sieg über ein langersehntes Comeback freuen.

Es war nur eine Einwechslung in der 78. Minute beim 2:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft Hansa Rostocks. Doch die Fans riefen den Namen der Nummer neun so laut, als hätte sie gerade ein Tor geschossen. Am vergangenen Freitagabend kam der Chemnitzer Offensivspieler Max Roscher zu seinen ersten Pflichtspielminuten nach langer Verletzungspause....