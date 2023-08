CFC-Kapitän Tobias Müller nach Niederlage gegen Hansa Rostock: "Das war bodenlos"

Der Chemnitzer FC hat beim FC Hansa Rostock II so hoch verloren, wie lange nicht. Am Ende stand eine 1:6-Klatsche zu Buche.

Rostock. Christian Tiffert ist grundsätzlich ein Trainer, der sich mit schnellen Analysen zurückhält und sich schützend vor seine Spieler stellt. Ganz anders war die Situation, als er im schmucken Presseraum des Ostseestadions in Rostock um seine Spieleinschätzung gebeten wurde. Zuvor hatte seine Chemnitzer Mannschaft beim Liganeuling FC Hansa Rostock II eine deftige 1:6 (1:3)-Klatsche kassiert.

Mit klaren Worten umriss der Chefcoach, was er die 90 Minuten zuvor gesehen hatte. "Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient. Was wir nach der frühen Führung gemacht haben, ist unerklärlich. Wir haben auf keiner Position auf Augenhöhe mit dem Gegner agiert. Es gab sehr viel Totalausfälle bei uns. Das hat Rostock knallhart bestraft. Nach dem 1:0 ist bei uns nicht mehr viel passiert", urteilte Tiffert.

Er hatte schon nach dem 0:0-Unentschieden gegen den vermeintlichen Aufstiegsaspiranten FC Carl-Zeiss Jena das gesamte Umfeld gewarnt, nicht in Euphorie zu verfallen. Der guten Stimmung des Auftaktwochenendes machte die Reserve des Zweitbundesligisten auf grausame Art und Weise ein schnelles Ende. Die kleine Hansa-Kogge versenkte den Chemnitzer FC am 2. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost.

"Es wird in einem Spieler- und Trainerleben immer schwere Momente geben. Und das ist heute definitiv der Fall. Es geht bei der Analyse nicht um irgendein Spielsystem, sondern die Grundtugenden, die man auf den Platz bringen muss", bekamen die Spieler des CFC von ihrem Chefcoach zu hören. "Jeder abgewehrte Ball ist beim Gegner gelandet, der viel wacher war als wir. Rostock hatte sogar Chancen zu noch mehr Toren." Das klingt nach sehr viel Arbeit, die auf dem Trainingsplatz im Sportforum in den kommenden Tagen ansteht.

Mit der ersten Offensivaktion des Spiels waren noch die Gäste in Führung gegangen: Leon Ampadu zog von der Strafraumgrenze ab und brachte die Sachsen mit dem ersten Saisontor des CFC 1:0 in Führung. Anschließend lief der Ball vorrangig durch die Rostocker Reihen. David Wunsch im Chemnitzer Kasten war keinesfalls ein Kurzarbeiter. Nach einer knappen halben Stunde war er allerdings machtlos. Die CFC-Hintermannschaft ließ Mike Bachmann gewähren, er glich aus.

In der 33. Minute kam es für die Gäste noch dicker. Schiedsrichter Florian Lukawski zeigte nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt. Louis Köster verwandelte souverän zum 2:1 für Hansa II. Kurz darauf ließ sich die Tiffert-Elf in persona von Tobias Müller wieder einmal gefährlich im Hansa-Strafraum blicken. Sein Ball ging jedoch über das Gehäuse.

Kurz vor dem Pausenpfiff bekam der CFC die nächste kalte Dusche verpasst: Nach Abstimmungsproblem beförderte Manuel Reutter unter Bedrängnis durch einen Rostocker Akteur den Ball zum 1:3-Halbzeitstand in die eigenen Maschen. Die Chemnitzer reklamierten beim Referee, dass Reutter bei seinem Klärungsversuch vom Rostocker Angreifer geschubst worden war. "Dieses Ergebnis hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Schiedsrichter zu tun", wischte Tiffert die Kritik am Schiedsrichter vom Tisch.

Nach der Pause kamen Dejan Bozic (für Davis Smith), Kingsley Akindele (Mensah) und Roman Eppendorfer (Erlbeck) auf den Rasen. Doch einen Quantensprung machte das Spiel der Gäste deshalb nicht. Rostock agierte in seinem Wohnzimmer nach Belieben und machte schließlich das Dutzend voll. "Es ist mir schleierhaft, wie wir uns nach einer Führung einscheißen und alles über uns ergehen lassen. Das war bodenlos, weil es an den Basics fehlte und wir das Spiel nicht annehmen konnten", war auch Kapitän Tobias Müller bedient. "Dann hat uns eine zweite Mannschaft gezeigt, wie man in der Regionalliga spielt. Das müssen wir ganz schnell bis ins kleinste Detail aufarbeiten."