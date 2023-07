CFC-Spieler Stephan Mensah geht nach rassistischen Beleidigungen im Netz in die Offensive: "Es wird zu oft weggeschaut"

Im Interview erläutert der 23-Jährige, was nach dem Spiel gegen Jena passiert ist, wie er sich dagegen wehrt und wie er seine Zeit in Chemnitz bisher erlebt hat. Und er redet über seine Nummer mit dem Schuh, die für Aufregung im Stadion sorgte.

Chemnitz. Freie Presse: Herr Mensah, Ihr Verein ist am Montagnachmittag in den sozialen Netzwerken mit einem Post an die Öffentlichkeit gegangen, mit dem er signalisiert, dass er nach rassistischen Anfeindungen gegen Sie hinter Ihnen stehe. Was ist passiert?

Stephan Mensah: Bei Instagram hatte der MDR mit "Sport im Osten" einen Post über meine lustige Schuh-Aktion im Spiel gegen Jena gemacht. Darunter habe ich einige diskriminierende Kommentare gefunden, einer ging mir entschieden zu weit. Mit dem bin ich dann auch selbst an die Öffentlichkeit gegangen, habe den Verfasser zur Rede gestellt. Daraufhin hat sich auch der CFC hinter mich gestellt.

Freie Presse: Eine mutige Aktion. Haben Sie eine Antwort vom Verfasser bekommen?

Stephan Mensah: Ja, tatsächlich. Zunächst hat er mir vorgeworfen, ich hätte simuliert. Damit ist er der Frage, was der Rassismus soll, aber ausgewichen. Als ich nachgehakt habe, hat er sinngemäß geschrieben, dass er darüber ja nichts weiter schreiben könne, weil der Staatsschutz mitlesen würde.

Freie Presse: Haben Sie ihn gemeldet?

Stephan Mensah: Ja klar. Ich habe ihn gemeldet und auch blockiert. Und mittlerweile wurden auch die Kommentare unter dem ersten Post von "Sport im Osten" gelöscht - wobei mir das ehrlich gesagt etwas zu lange gedauert hat, bis da jemand reagiert hat.

Freie Presse: Ist es für Sie leider schon normal, dass Sie derart in die Offensive gehen müssen, wenn es um Rassismus geht? Oder anders gefragt - mussten Sie das schon oft machen?

Stephan Mensah: Nein, und das möchte ich hier auch ganz entschieden betonen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr in Chemnitz und habe noch nie irgendwelche Probleme dieser Art gehabt. Es gibt gute Gründe dafür, dass ich geblieben bin. Ich fühle mich in der Stadt wohl, finde die Fans super. Wir haben eine tolle Mannschaft, einen tollen Trainer, ein tolles Stadion. Und auch der Verfasser dieses Kommentars ist offensichtlich nicht aus Chemnitz.

Freie Presse: Aber Sie haben vor ihrer Zeit in Chemnitz schlechte Erfahrungen gemacht?

Stephan Mensah: In der Vergangenheit habe ich schon zu oft mitbekommen, dass Teamkameraden oder Freunde von mir rassistisch beleidigt wurden. Deshalb ist es mir wichtig, auf so etwas aufmerksam zu machen. Es wird zu oft weggeschaut. Ich habe jetzt nicht gerade eine Million Follower auf Instagram. Aber ein bisschen Plattform habe ich schon - und die wollte ich dafür nutzen. Ich bin dem Verein auch sehr dankbar, dass er seine noch größere Reichweite nutzt, um das Thema öffentlich zu machen.

Freie Presse: Kommen wir zurück zu den Fans des CFC. Die haben beim Auftaktspiel gegen Jena ordentlich Stimmung gemacht - erst recht nach Ihrer angesprochenen Schuh-Aktion. Was war da denn los?

Stephan Mensah: Stimmt. Danach war nochmal richtig Stimmung in der Bude, das hat Spaß gemacht. Die Aktion selbst war aus einer Emotion heraus. Mein Gegenspieler hatte mich leicht an der Ferse erwischt, weshalb ich etwas aus dem Schuh gerutscht bin. Da habe ich ihn ausgezogen und den Gegenspieler gefragt, ob er den Schuh gleich haben will. Im Nachhinein finde ich das einfach nur noch lustig. Und wie gesagt - es hat ja für Stimmung gesorgt.

Freie Presse: ... wobei die generell super war. Wie haben Sie den Saisonstart erlebt?

Stephan Mensah: Es war trotz des 0:0 eine unglaubliche Stimmung - vor, während und nach dem Spiel. Was die Fans dort gemacht haben, hat uns sehr beflügelt. Und ich denke, dass wir viele überrascht haben mit unserer Spielweise. Das kann noch eine aufregende Saison werden.