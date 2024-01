Chemnitzer FC: CFC-Fans zerstörten bei Rot-Weiß Erfurt Toiletten

Die Enttäuschung war groß beim CFC nach dem 2:7 bei Rot-Weiß Erfurt. Auch bei den mitgereisten Fans entlud sich der Frust - wie nun bekannt wurde teilweise an den Toilettenanlagen von RWE.

Erfurt/Chemnitz. Nach einer 2:0-Führung unterlag der Chemnitzer FC am 17. Spieltag noch mit 2:7 bei Rot-Weiß Erfurt. Der Trainer wie die Spieler des Fußball-Regionalligisten waren schwer enttäuscht, man rätselte darüber, wie ein zunächst so positiv verlaufenes Auswärtsspiel noch derart in die Hose gehen konnte.