Chemnitzer FC gegen Lok Leipzig: Gelbsucht auf grünem Rasen

Chemnitz. Es war ein leidenschaftliches Fußball- Regionalligaspiel, dass die 4321 Zuschauer im Stadion An der Gellertstraße zwischen dem Chemnitzer FC und dem 1. FC Lok Leipzig sahen. Am Ende teilten sich beide Teams, die sich am 3. Juni im Endspiel des Sachsenpokals erneut gegenüber stehen, nach einem 1:1 (1:1) die Punkte. "Den Fanlagern hat das Spiel Spaß gemacht. Ich habe von meiner Mannschaft, wie von mir gefordert, in diesem Prestigeduell Einsatz, Wille und Leidenschaft gesehen", meinte CFC-Cheftrainer Christian Tiffert.

Schiedsrichter gibt Treffer nicht

Der gezeigte Einsatz ließ sich allerdings auch beim Studium des Spielberichtsbogens erahnen. Denn Schiedsrichter Tim Kohnert aus Sachsen-Anhalt verteilte insgesamt elf gelbe Karten. Fünf davon sahen Chemnitzer Spieler, vier Kartons kassierten die Leipziger Kicker. Zudem wurde der Referee auch zweimal an der Bank der Himmelblauen vorstellig. So wurde zunächst Torwarttrainer Paul Küas mit einer Verwarnung bedacht, dann traf es auch Tiffert. "Manchmal ist man mal etwas drüber. Ich bin sonst ein ruhiger Vertreter", erklärte Tiffert, ohne das Thema zu vertiefen. Immerhin schien es so, als hätte der Unparteiische nicht unbedingt seinen allerbesten Tag erwischt. Zudem bewegte er sich in den 90 Minuten kaum auf diplomatischem Parkett. In der Schlussphase gab er einen vermeintlichen Treffer der Gastgeber wegen eines angeblichen Handspiels nicht. "Ich habe den Ball nicht mit der Hand berührt", beteuerte Michel Ulrich seine Unschuld. Er hatte zuvor den Ball über die Linie gedrückt.

Lob für Österreicher

Ein gutes Spiel machte in den Augen des Chemnitzer Cheftrainers hingegen Stefan Pribanonic. Der gebürtige Österreicher mit serbichen Wurzeln wurde nach einer halben Stunde für Robert Berger eingewechselt, der sich ohne gegnerische Einwirkung am Fuß verletzte. "Er hat es auf der Rechtsverteidigerposition sehr gut gelöst. Darüber habe ich mich gefreut", analysierte Tiffert. Pribanonic, der im österreichischen Innsbruck aufgewachsen und ein Liebhaber von Espresso Macchiato ist , wechselte im vergangenen Sommer von Germania Halberstadt nach Chemnitz, kam aber nur wenig zum Einsatz. In zwei Sachenpokalspielen stand er über die volle Distanz auf dem Rasen. Sein Auftritt gegen Lok Leipzig stellte den vierten Punktspieleinsatz für den 26-Jährigen dar, der beim CFC noch einen Vertrag bis Juni 2024 hat.

Nächsten Sonntag nach Berlin

Das vorletzte Punktspiel der Saison bestreitet der Chemnitzer FC am kommenden Sonntag bei Hertha BSC II. Die Begegnung wird 13 Uhr im Stadion am Wurfplatz auf dem Olympiagelände der Hauptstadt angepfiffen. (kbe)