Chemnitzer FC kassiert klare Heimniederlage 

Die kleine Erfolgsserie des Chemnitzer FC ist gerissen. Nach zwei Siegen in Folge kassierte das Team von Cheftrainer Christian Tiffert am 9. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost eine deutliche 0:4 (0:2) - Heimniederlage gegen den BFC Dynamo. Dabei mussten die Gastgeber vor 5.152 Zuschauern rund eine Stunde in Unterzahl spielen.