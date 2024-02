Chemnitzer FC siegt und macht Sprung in der Tabelle

Im Nachholspiel gegen den FC Eilenburg siegten die Regionalligafußballer mit 2:0. Schön anzusehen war das nicht. Nur das frühe Führungstor war ganz schick herausgespielt.

Chemnitz. Die Regionalligafußballer des Chemnitzer FC fahren zumindest ergebnistechnisch mit viel Rückenwind an die Ostseeküste, wo am Samstag das Auswärtsspiel bei Tabellenführer Greifswald ansteht. Spielerisch ließ der 2:0-Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den völlig harmlosen Drittletzten aus Eilenburg aber ganz viel Luft nach oben. Nur einmal glänzten die Chemnitzer vor reichlich 3500 frierenden Zuschauern in der Offensive - beim frühen Führungstor nach bereits sechs Minuten. Durch den Sieg machen die Chemnitzer mit nun 26 Punkten einen Sprung in der Tabelle vom 11. auf den 7. Tabellenplatz.

CFC-Trainer Christian Tiffert ließ dieselbe Elf starten wie am Freitag, als es im ersten Spiel des neuen Jahres einen 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock II gab. Das Spiel startete optimal für die Gastgeber. Lihsek schickte Mensah nach sechs Minuten mit einem feinen öffnenden Pass auf die Reise. Der junge Stürmer ließ einen Gegenspieler aussteigen und hämmerte den Ball unter die Latte - 1:0 für den CFC. Das war es dann aber auch für lange Zeit mit schönen Aktionen - auf beiden Seiten. Dabei hatten die Gäste sogar mehr vom Spiel. Erst in den letzten zehn Minuten zeigten die Chemnitzer wieder etwas mehr Zug zum Tor und kamen zu Chancen. Die besten hatte Ampadu, der aus Nahdistanz mit einem Kopfball an Gästekeeper Bendel scheiterte (37.). Mt der knappen Führung für die Gastgeber ging es in die Kabinen.

In die zweiten 45 Minuten ging der CFC ohne Wechsel - und ohne Elan. Das Spiel verflachte mehr und mehr, den Gästen fiel gar nichts ein, dem CFC genau so viel. Und so brauchte es die gütige Mithilfe der Eilenburger Abwehr, damit die Chemnitzer zu ihrer ersten Chance kamen. Zwei Gästespieler behinderten sich gegenseitig, sodass Mensah plötzlich völlig frei zum Schuss kam. Er hämmerte den Ball aber aus fünf Metern über den Kasten (60.). Viel mehr passierte dann nicht mehr. Bis auf das: In der Nachspielzeit machte Keller nach einem Konter den Deckel drauf.

Statistik

Chemnitzer FC: Wunsch - Zickert, Eppendorfer (90. F. Müller), Erlbeck - Berger (71. Keller), Ampadu, T. Müller, Lihsek - Damer, Bozic (79. Stagge), Mensah (71. Roscher)

Schiedsrichter: Schipke (Halle) - Zuschauer: 3252 - Tore: 1:0 Mensah (7.), 2:0 Keller (90.+4)