Chemnitzer FC verlängert mit seinem Kapitän

Tobias Müller hat beim Fußball-Regionalligisten ein neues Arbeitspapier unterschrieben. Der CFC macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Planung für die kommende Saison, denn Müller ist der dritte Leistungsträger, der gehalten werden kann.

Chemnitz. Wenige Tage vor dem Ost-Klassiker gegen Energie Cottbus am kommenden Samstag und mitten in der starken Phase um den Jahreswechsel (zehn Punkte und 5:0 Tore aus den letzten vier Spielen) hat Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC seine Fans mit einer guten Nachricht erfreut: Kapitän Tobias Müller wird an Bord bleiben. Der 30-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert.

Der Routinier und Spielführer begründete seine Entscheidung in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereines: "Ich bin nun seit sechs Jahren beim CFC und fühle mich hier heimisch. Die Menschen im Verein und in der Stadt geben mir extrem viel. Ich will weiter vorangehen und den jungen Spielern meine Erfahrungen weitergeben."

Ausgebildet bei Dynamo Dresden

Tobias Müller wurde am 31. Mai 1993 in Ebersbach-Neugersdorf geboren. Beim NFV Gelb-Weiß Görlitz machte er seine ersten Schritte, ehe er über den SC Borea Dresden ans Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden wechselte. Nachdem er mit 19 Jahren in der 2. Bundesliga sein Profidebüt feierte, spielte er drei Jahre lang im schwarz-gelben Dress.

Nach Zwischenstationen beim Halleschen FC und Viktoria Köln wechselte der Mittelfeldspieler 2018 an die Gellertstraße, wo er sofort zum Führungsspieler avancierte. Mittlerweile steht Müller bei 139 absolvierten Partien (20 Tore, sechs Vorlagen) in himmelblau. 2019 stieg er mit den Chemnitzern in die 3. Liga auf, drei Mal feierte er den Sachsenpokal-Sieg mit dem CFC.

Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC, sagt zur Vertragsverlängerung: "Tobias ist eine absolute Führungspersönlichkeit auf und abseits des Platzes. Ich bin sehr froh, dass wir ihn als Spieler und als Mensch weiter in unseren Reihen haben."

Müller ist der dritte Leistungsträger, mit dem der CFC in den vergangenen Tagen verlängern konnte. Kurz zuvor hatten auch Robert Zickert und Roman Eppendorfer für zwei weitere Jahre unterschrieben.