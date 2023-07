Chemnitzer FC verpflichtet Jan Koch

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC ist in Sachen Kaderplanung einen weiteren Schritt vorwärts gekommen. Wie der Verein am Montag mitteilte, trägt ab sofort Jan Koch wieder das Trikot der Himmelblauen. Für den 27-Jährigen, der in der abgelaufenen Saison für SGV Freiberg 21 Punktspiele in der Regionalliga Südwest bestritt, stellt der...