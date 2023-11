Chemnitzer FC zurück in der Erfolgsspur: Dejan Bozic dreht Rückstand gegen Hertha-Bubis

Der Fußball-Regionalligist hat das wichtige Spiel gegen die zuletzt lange sieglosen Berliner am Sonntagmittag mit 4:1 (2:1) gewonnen. Schön war die Partie trotz der vielen Tore nicht anzusehen. Aber danach fragt (wie immer) keiner mehr.

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat nach zwei bitteren Niederlagen (2:4 im Sachsenpokal in Bischofswerda und 1:2 in der Liga gegen Luckenwalde) sowie der Spielabsage aus Mangel an eigenem Personal vor einer Woche wieder ein Spiel gewonnen. Die Himmelblauen besiegten am Sonntagmittag vor 3820 Zuschauern im Stadion an der Gellertstraße die...