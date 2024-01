Chemnitzer FC: Zwei späte Tore entscheiden die Partie gegen Hansa Rostock II

Ein Elfmeter, ein satter Torschuss in der Nachspielzeit: Lange ließ der CFC seine Fans zittern, ehe die Partie gegen Rostock gewonnen wurde.

Chemnitz. Spielbestimmend, zweikampfstark und zunächst Chancenwucher: Der Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC zeigte gegen Hansa Rostock eine dominante Leistung und konnte per Elfmeter den ersten Pflichtspielsieg des Jahres einläuten. Am Ende gewann der CFC sogar verdient mit 2:0.

Das Trainingslager hat sich ausgezahlt: Die Himmelblauen verbrachten in der Winterpause eine Woche in der Türkei. Im kalten Deutschland erwartete Trainer Christian Tiffert ein tief nasser Rasen. Er forderte seine Spieler auf, dass man "von der ersten Minute an sehen" müsse, das erste Pflichtspiel des Jahres unbedingt gewinnen zu wollen. Tiffert bekam beides.

Die Chemnitzer kamen mit dem Boden gut zurecht. Sie hatten die Rostocker durchweg im Griff und ließen erst nach 51 Minuten den ersten gegnerischen Abschluss zu. Keeper David Wunsch bekam den abgefälschten Ball sicher zu fassen.

Im eigenen Spiel mit dem Ball wurde es allerdings nicht viel zwingender. Leon Ampadu erarbeitete sich nach knapp 15 Minuten einen Abschluss, doch dieser wurde abgefälscht und fand erst gar nicht den Weg zum Kasten von Hansa-Torhüter Max Hagemoser. Der musste sich in der 35. Minute erstmals strecken. Den Freistoß von Leon Damer aus 20 Metern pariert er souverän. Dejan Bozic zeigte sich erstmals in der 41. Minute. Die Ecke von Damer nahm der CFC-Angreifer wuchtig mit dem Fuß direkt, sein Schuss ging allerdings deutlich drüber.

Die Weichen konnte der CFC erst in der 86. Minute auf Sieg stellen. Toptorschütze Bozic kam an der Strafraumkante zum Abschluss. Seinen Ball ließ Hansa-Keeper Hagemoser einige Meter nach vorn abprallen. Der eingewechselte Stanley Keller schaltete am schnellsten, wurde allerdings regelwidrig im Sechzehner zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte Bozic sicher zu seinem siebten Ligatreffer. Er schoss das letzte Tor des Jahres 2023, dieses Jahr begann er auch als erster CFC-Spieler mit einem Treffer. Noch besser wurde seine Spielbilanz in der 90. Minute. Vor dem Tor behielt Bozic die Übersicht und legte auf Leon Damer ab. Dieser traf zum 2:0-Endstand für überglückliche Himmelblaue.

Der Chemnitzer FC hat damit seit 2019 keinen Jahresauftakt mehr verloren. Diese Serie bleibt nun zumindest bis 2025 bestehen.