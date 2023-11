Chemnitzer FC: Zweite Spielabsage in dieser Saison

Der Fußball-Regionalligist musste in dieser Saison bereits einmal aufgrund hohen Krankenstands eine Partie absagen. Nun sind die äußerlichen Gegebenheiten verantwortlich.

Die Partie der Himmelblauen gegen den FC Eilenburg am Samstagnachmittag (13 Uhr) kann nicht durchgeführt werden. "Aufgrund winterlicher Platzverhältnisse im Stadion" sei der Platz "am Wochenende unbespielbar", teilte der Verein mit. Nach Neubau des Stadions verfügen die Chemnitzer über eine Rasenheizung, die jedoch aktuell "nicht in Betrieb"...