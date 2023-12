Cowboys gewinnen NFL-Kracher gegen Philadelphia Eagles

Eagles gegen Cowboys - für neutrale Fans war es das wichtigste Spiel des Wochenendes in der NFL. Die Gastgeber sorgen für neue Spannung im Playoff-Rennen, die Kontrolle haben aber weiter die Eagles.

Dallas. Die Dallas Cowboys haben den Philadelphia Eagles die zweite Niederlage in Serie zugefügt und die Spannung im Playoff-Rennen der National Football League stark vergrößert.

Durch das 33:13 übernahmen die Cowboys die Führung in der NFC East. Dallas, Philadelphia und die San Francisco 49ers kommen jeweils auf zehn Siege und drei Niederlagen. Die 49ers stehen damit an der Spitze der NFC und haben die Playoff-Teilnahme sicher, sollten die Green Bay Packers am Montagabend (Ortszeit) unerwartet gegen die New York Giants verlieren.

Alles in der eigenen Hand

Wegen der restlichen Paarungen in den vier Wochen bis zum Ende der Hauptrunde haben die Eagles dennoch alles in der eigenen Hand. Dazu darf der Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison aber weder in den beiden Duellen mit den Giants verlieren, noch gegen die Seattle Seahawks oder die Arizona Cardinals. Dallas hat die deutlich schwierigeren Gegner.

"Das war ein großartiger Mannschaftssieg", sagte Quarterback Dak Prescott nach dem überzeugenden Sieg gegen Philadelphia. "Wir haben uns alle demselben Ziel verpflichtet und haben eine tolle Chemie in der Kabine. Es gibt viel Liebe füreinander die ganze Woche über." Prescott hatte zwei Touchdown-Pässe. Cowboys-Kicker Brandon Aubrey traf vier Field Goals und hat in seiner Karriere noch nie vergeben. (dpa)