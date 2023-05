Das Fernduell mit Halle: FSV Zwickau braucht Sieg, um sicher nicht abzusteigen

Die Blicke der Zwickauer Fans werden sich am Samstag auch zur zeitgleich stattfindenden Partie des Halleschen FC gegen Ingolstadt richten. Also was wäre, wenn?

Bei einem Sieg gegen Mannheim ist die Abstiegsfrage vertagt, egal wie der Hallesche FC zeitgleich (7 Zähler und 21 Tore besser als der FSV) daheim gegen Ingolstadt spielt.