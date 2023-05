Das verflixte siebente Jahr: Der FSV Zwickau steigt nach Niederlage gegen Dynamo Dresden in die Regionalliga ab

Meuselwitz und Altglienicke statt MSV Duisburg oder 1860 München heißen in der kommenden Spielzeit die Gegner des FSV Zwickau - und das in der 4. Liga. Das ist die bittere Realität: Nach dem 0:1 (0:1) vor 10.134 Zuschauern in der ausverkauften GGZ-Arena ist der Hallesche FC (0:2 in Saarbrücken) als erstes Team über dem Strich in den restlichen...