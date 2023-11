„Das war ein völlig unverdienter Sieg für den ZFC Meuselwitz“: So hadert der Chemnitzer FC mit dem 0:1

Für den Chemnitzer FC ist es zum Haareraufen: Gegen Meuselwitz besaß der CFC mehr Spielanteile, gewann mehr Zweikämpfe und erarbeitete sich mehr Torchancen – er verlor aber mit 0:1.

Eigentlich hätten sie ja gewarnt sein können an der Gellertstraße. Andy Trübenbach hatte ja vor kurzem erst das Goldene Tor zum 1:0-Sieg gegen Ligarivalen FSV Zwickau erzielt. Und genau so kam es am Sonntagnachmittag in Meuselwitz erneut: Nach 32 Minuten traf Trübenbach für den ZFC zum einzigen Treffer des Tages, und der Chemnitzer FC ging...