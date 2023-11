Der alte und neuer Motorrad-Weltmeister heißt Francesco Bagnaia: Im Ziel gab es gleich Glückwünsche von einem berühmten Förderer

93.000 Fans zum Saisonfinale am Sonntag im spanischen Valencia, ein gefeierter Titelverteidiger aus Italien, aber auch düstere Aussichten aus deutscher Perspektive: Die Motorrad-WM hat am Sonntag ein spektakuläres Ende gefunden. Francesco Bagnaia, eher als ein ruhiger Zeitgenosse in der temperamentvollen Szene bekannt, stand nach dem...