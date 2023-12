Der FSV Zwickau nach dem erlösenden Auswärtssieg in Jena: Grenzenloser Jubel und zwei Tage mehr frei

Endlich mal in der Fremde feiern. Pünktlich vor der Weihnachtspause haben die Schwäne dieses fast schon vergessene Gefühl in vollen Zügen genossen. Kapitän Davy Frick hob dennoch den Zeigefinger.

Den Aufprall des Steines, der den Zwickauer Fußballern am Dienstagabend vom Herzen gefallen ist, hat man wahrscheinlich bis in den hohen Norden Finnlands in der Heimat des Weihnachtsmannes wahrgenommen. Minutenlang hüpften die Spieler nach dem 5:2-Erfolg in Jena vor der eigenen Fankurve, die ihre Mannschaft noch lange nach dem Abpfiff mit...