Der Greenkeeper, den jeder mag: So bewahrt Jimmy den FSV Zwickau vor Spielabsagen

17 Nachholespiele stehen in der Fußball-Regionalliga auf dem Plan. Dass der FSV Zwickau bisher alle Heimpartien bestreiten konnte, liegt auch an einem sympathischen Iren, der seinen Job liebt.

Mit Jimmy Mulligan nett ins Gespräch zu kommen, ist so einfach, wie einen Fußball auf den Anstoßpunkt zu legen. Der 53-Jährige rollt zum einen so schön das R, was mit seiner irischen Herkunft zusammenhängt. Und es sprudelt förmlich aus dem Greenkeeper der GGZ-Arena, in der Fußball-Regionalligist FSV Zwickau seine Heimspiele bestreitet,...