Deshalb ging der Chemnitzer FC in Meuselwitz baden

Die Himmelblauen waren am Sonntagnachmittag beim ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost zu Gast. Anstelle eine Siegesserie zu starten, verlor der CFC knapp mit 0:1.

Meuselwitz. Der Chemnitzer FC hat es verpasst, in der Fußball-Regionalliga Nordost eine kleine Serie zu starten. Hatte die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert am vergangenen Wochenende noch sehenswert mit 4:1 gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC gewonnen, setzte es in Ostthüringen beim ZFC Meuselwitz ein knappes 0:1 (0:1).