Deutschland Tour: Talente messen sich mit der Elite

Die internationale Radsportspitze kämpft ab Mittwoch bei der Deutschland Tour um den Sieg. Es mischen auch einige Fahrer aus der Region mit.

Ein Großteil der internationalen Radsportelite sattelt am Mittwoch im Saarland auf, wenn mit dem Prolog in St. Wendel die diesjährige Deutschland Tour beginnt. Der Kurs führt über kurvenreiche 2,3 Kilometer durch die Innenstadt. Bis zum 27. August stehen nach dem Auftakt vier Etappen auf dem Plan. Am Sonntag geht die Deutschland Tour in Bremen...