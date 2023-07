Diese Drittligaspiele gibt es kostenlos im TV zu sehen

Gleich 68 Spiele sind in dieser Saison kostenfrei zu empfangen.

38 Punktspiele in der 3. Fußball-Liga bestreitet der FC Erzgebirge Aue in der neuen Saison, 19 davon zu Hause im Erzgebirgsstadion, 19 wiederum auf fremden Plätzen. Gleiches gilt selbstverständlich unter anderem für den Ligakonkurrenten Dynamo Dresden. Jede dieser Partien wird im Pay-TV auf "Magenta TV" übertragen. Ebenfalls liefert als neuen Service "Freie Presse" fortan einen digitalen Liveticker von jeder Drittligapartie - nicht nur mit sächsischer Beteiligung.

Auch im Free-TV werden vereinzelt Begegnungen der 3. Liga übertragen - frei und kostenfrei zu empfangen. Hier profitiert der öffentlich-rechtliche Rundfunk von einer Sublizenz mit dem Pay-TV-Sender und zeigt insgesamt 68 Begegnungen der kommenden Drittligasaison. Terminiert und ausgewählt haben die Sender bereits die ersten sechs Spieltage bis September.

Konkret betrifft das die Partie des FC Erzgebirge Aue am Samstag, 26. August, 14 Uhr, beim VfB Lübeck, die im MDR zu sehen sein wird. Dynamo Dresden ist bereits am 1. Spieltag, Samstag, den 5. August um 16.15 Uhr zu Hause gegen Arminia Bielefeld in der ARD zu verfolgen. Außerdem überträgt der MDR sowohl die Begegnung der SG Dynamo zu Hause gegen den FC Ingolstadt (Samstag, 2. September, 14 Uhr), wie auch das Spiel beim VfB Lübeck am Samstag, 16. September um 14 Uhr. Weitere Partien werden in der Folge bekannt gegeben.

Damit werden über die gesamte Saison damit insgesamt zehn Free-TV-Spiele weniger übertragen, als vergangene Spielrunde.