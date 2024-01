Dresdner starten mit einem alten Problem ins neue Fußballjahr

Dynamo legt einen Fehlstart in der Dritten Fußball-Liga hin, weil der SV Sandhausen ein Lehrstück in Sachen Effektivität vorführt und die Sachsen zu viele Chancen versieben. Schon in Mannheim soll das besser werden.

Neues Jahr, altes Problem: Die SG Dynamo Dresden erarbeitet sich viele gute Chancen, nutzt sie aber nicht. "Die kommen einmal vor die Kiste und machen das Ding direkt rein. Eine Chance, ein Tor. Wir haben 25 Abschlüsse und zwölf Eckbälle und schießen kein Tor", fasste Mittelfeldabräumer Paul Will die bittere 0:1-Niederlage gegen den SV...