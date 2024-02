Dynamo-Trainer Markus Anfang vor dem Spiel gegen den VfB Lübeck: Die Mannschaft funktioniert fantastisch

Die Dresdner haben zuletzt drei von vier Spielen in der Dritten Fußball-Liga verloren. Für den Trainer noch kein Grund, in Aktionismus zu verfallen oder große Personalrochaden zu veranstalten.

Markus Anfang, Cheftrainer von Dynamo Dresden, kann mit Niederlagen so gar nichts anfangen: "Egal, was ich mache. Ich mag es überhaupt nicht zu verlieren. Aber man muss im Sport lernen, fair damit umzugehen, und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren", sagt er vor dem Spiel gegen den VfB Lübeck am Sonnabend (14 Uhr). Es ist die fünfte...