Ein Leben für die Stadionjagd - die Passion eines Erzgebirgers

62 von 64 hat er abgehakt: Wilfried Metzler war in (fast) allen Stadien der Fußball-Bundesliga. Viel kann zu seiner Sammlung nicht mehr hinzukommen. Ein Stadion wird immer fehlen, ein zweites nicht.

Niederdorf. Seit jeher ist der Mensch Jäger und Sammler. Wilfried Metzler entwickelte dafür eine ganz besondere Interpretation: "Für mich bedeutet es, Stadien hinterherzujagen und Souvenirs zu sammeln", sagt der 83-Jährige. Seit mittlerweile 60 Jahren gibt es die Fußball-Bundesliga, insgesamt 57 Mannschaften waren seitdem Teil dieser illustren Runde. Sie spielten hier in 64 verschiedenen Arenen.

Wilfried Metzler wuchs in Niederdorf im Erzgebirge auf. Für ihn ist es eines der "berühmtesten Fußballnester Deutschlands". Aus Niederdorf stammen Jörg Weißflog und Mirko Reichel. Und eben auch Wilfried Metzler, der zwar nie Fußballprofi war, aber von sich behaupten kann, 62 der 64 Bundesligastadien besucht und dabei in 54 Fällen ein Spiel live erlebt zu haben. Seine rekordverdächtige Jagd begann 1951 in seiner Zeit als Pionier. Die Alte Försterei in Berlin-Köpenick war das erste Stadion dieser Sammlung. Bundesliga wurde dort damals noch nicht gespielt. Heute schon.

Mitte der 1990-er Jahre, als es keine steinernen Grenzhindernisse mehr gab, beschloss Metzler, möglichst viele Spiele und Stadien zu besuchen und einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zu bekommen. Auf einem DIN-A5-Blatt vom Oktober 1998 steht: "Wir bestätigen hiermit Herrn Metzler den Rekord, innerhalb von zehn hintereinanderfolgenden Tagen neun Bundesligaspiele besucht zu haben".

Metzler trug sein Hobby weiter. Als Lehrer fuhr er mit seinen Schulklassen nach Leverkusen, Bochum oder Dortmund. Die Tickets bekam er als Freikarten geschenkt. Und in der Adventszeit bereitete er auch schon mal anderen Stadionbesuchern Freude: "In Stuttgart habe ich zehnmal den Nikolaus gegeben, dreimal in Berlin, zudem im Wolfsburg, Aue und bei den Bayern."

Rechnet man Europacupduelle und Länderspiele hinzu, hat Metzler über 1000 Fußballpartien besucht. Zu den meisten wurde er eingeladen - manchmal von Fußballpromis, mit denen er im Lauf der Zeit Bekanntschaft gemacht hatte. 1971 lernte er mit Horst Blankenburg "seinen ersten Profi" persönlich kennen. Blankenburg war seinerzeit mit Ajax Amsterdam im Europapokal der Landesmeister bei Dynamo Dresden zu Gast. Noch heute hält Metzler Kontakt zu Trainern, Sportdirektoren und Vereinsvorständen über die Landesgrenzen hinaus. Durch dieses Netzwerk kommt er zu Trikots und anderen Erinnerungsstücken. Auch das wird gesammelt. Das Fragen nach Souvenirs sei dabei immer ein "schmaler Grat zwischen dezenter Aufdringlichkeit und seriöser Annäherung". Es hat funktioniert: "Ich habe 700 Jerseys, davon höchstens zehn gekauft", berichtet der Erzgebirger. Hinzu kommen über 600 Torwarthandschuhe und hunderte Fußballschuhe und Bälle.

Alle Plätze, auf denen jemals Spiele der 1. Bundesliga stattgefunden haben, kann der Pensionär nicht mehr besuchen. Eines wird immer fehlen. Das ist die "Müngersdorfer Radrennbahn" in Köln, wo der FC einst kickte. Die Radrennbahn wurde Anfang der 1980-er Jahre abgerissen. Auf dem Plan steht aber noch das neue, 2021 eröffnete Stadion des SC Freiburg. "Das nehme ich mir fürs kommende Frühjahr vor", sagt der Pensionär, "und außerdem habe ich die Hoffnung, dass der ein oder andere Klub, der noch nie in der ersten Bundesliga war, den Aufstieg schafft." Zum Beispiel Holstein Kiel. Da war Metzler auch noch nicht.