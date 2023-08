Einstiger CFC-Publikumsliebling kehrt zurück nach Chemnitz

Wenn am Mittwoch der Busfahrer des Greifswalder FC in Chemnitz Kurs auf das Stadion an der Gellertstraße nimmt, kann er auf die Dateneingabe im Navigationsgerät des Fahrzeugs getrost verzichten. Denn an Bord wird ein Spieler sein, der sich in der Stadt ganz genau auskennt. Gemeint ist Jakub Jakubov.